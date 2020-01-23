İnternetten tanıştığı Recep ile evlenen Hülya Hanım daha sonra sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Arif'e kaçtı. Dün yayınlanan Esra Erol'da programında yüzleşen Recep ve Hülya yaşadıklarını anlatmıştı. Esra Erol'danın bugünkü (23 Ocak 2020 Perşembe) bölümünde ise Hülya'nın annesi Habibe Hanım canlı yayına konuk oldu ve kızıyla ilgili iddialara yanıt verdi. İşte Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan o son dakika gelişmesi ve detaylar...

İnternetten tanıştığı Recep ile evlenen Hülya Hanım daha sonra sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Arif'e kaçtı. Dün yayınlanan Esra Erol'da programında yüzleşen Recep ve Hülya yaşadıklarını anlatmıştı. Esra Erol'danın bugünkü (23 Ocak 2020 Perşembe) bölümünde ise Hülya'nın annesi Habibe Hanım canlı yayına konuk oldu ve kızıyla ilgili iddialara yanıt verdi.

İşte Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan o son dakika gelişmesi ve detaylar...