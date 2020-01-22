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22.01.2020

Esra Erol'da iğrenç olay! İnternetten tanıştığı eşi... |Video - 22.01.2020 - 22.01.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında iğrenç bir olay yaşandı. 4 aydır kayıp olan eşini bulmak için programa katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, kayınpederi ile Esra Erol'da canlı yayınına konuk oldu. Özsoy, internetten tanışarak evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı A.Y.'nin yanına gittiğini ileri sürdü. Recep Özsoy, sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu. İşte o anlar...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sosyal medyadan tanışarak evlendiği eşinin yine sosyal medyadan başka biriyle kaçtığını iddia eden Recep Özsoy, canlı yayında internete ateş püskürdü. Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu.

4 AYDIR KAYIP OLARAK ARANAN KADIN...

4 aydır kayıp olan eşini aramak için ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, canlı yayında eşine seslendi. İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı A.Y.'nin yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti. Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 Ekim'den beri kayıp olduğunu ve A.Y. isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu.

"LANET EDİYORUM YUVAMI YIKTI"

Yardımsever isimli bir fake hesaptan eşinin Konya'da A.Y. isimli biriyle birlikte olduğunu öğrenen Recep Özsoy "Fotoğraflar geldi bana, internete lanet ediyorum! Benim yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı. Eşinden boşanmak istemeyen Recep Özsoy, affetmeye hazır olduğunu, tutunacak tek dalının eşi Hülya olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. İzleyicilerden gelen ve sosyal medyada paylaşılmış videoyu canlı yayında izleyince Özsoy, adeta darmadağın oldu.

İddiaların odağındaki isim A.Y. canlı yayına bağlanarak, Hülya Özsoy ile birlikte olduğunu doğrulayarak kendi aralarında söz yaptıklarını dile getirdi. Recep Özsoy'un eşi Hülya Özsoy ve birlikte kaçtığı A.Y.'nin nerede olduğu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

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