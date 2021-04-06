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Esra Erol'daki Zeynep Manav olayı herkesi şoke etti! Eşini bırakıp 3. kuma olarak kaçtı - 06.04.2021

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Giriş: 06.04.2021 23:01
Güncelleme:06.04.2021 23:02
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına konu olan Zeynep Manav olayı Türkiye’nin gündemine oturdu. Veysel Manav, 27 yıllık eşi Zeynep Manav’ın Fikret Uğur isimli şahsa 3. kuma olarak kaçtığını iddia etti. Kızı Gülsemin Manav ve eşi Veysel Manav’ın çağrısı sonrası canlı yayına bağlanan Zeynep Manav’ın açıklamaları herkesi şaşırttı.

Gülsemin, annesi Zeynep Manav'ın bir adam için kendilerini terk ettiğini ama sebebini anlamadığını çünkü evde bir sorun olmadığını söyleyerek 2 kardeşi daha olduğunu belirtti. Evde bir şiddet ya da geçimsizlik olsaydı her zaman annemin yanında olurdum diyen Gülsemin, şu anda babasının yanında olduğunu çünkü annesinin her isteğini yerine getirdiğini söyledi. Veysel Bey, tüm yetkinin karısında olduğunu, ne dese olduğunu dile getirdi. Veysel Bey, eşinin Fikret Uğur isimli kişiye kaçtığını ama farklı evlerde kaldıklarını bildiğini, 2020 Ekim ayından beri eşinden hiçbir şekilde haber alamadıklarını vurguladı.

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