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Esra Erol’da akılalmaz iddia! "Karım duvardaki birileriyle iletişim halinde"

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Giriş: 28.01.2023 11:39
Güncelleme:28.01.2023 11:39
Esra Erol'da programına katılan Zeynep Yılan ve Hasan Yılan'ın iddiaları ağızları açık bıraktı. Eşinin ruh sağlığının yerinde olmadığını söyleyen genç kadın eşi Hasan Yılan'ın duvarla konuştuğunu iddia etti. Hasan ise karısının kızılötesi sayesinde duvardaki biriyle iletişim kurduğundan şüphelendiğini belirtti. Buna gerekçe olarak eşinin sürekli duvardaki bir noktaya baktığını söyleyen Hasan, görüntüler gösterdi. Görüntüleri çıplak gözle görünecek şekilde değil de uygulama aracılığıyla elde ettiğini ifade etti.
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