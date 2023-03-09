Esra Erol 9 Mart Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Mart 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Mart günü canlı yayınlanan programda; kapıyı üstüne kilitledi, hapis hayatı yaşattı, kimliğini zorla elinden aldı... Dilek’in çok konuşulan iddiaları sonrası Nuran’la ilgili sıcak gelişme! Hasan ve Zeynep yeni evlerinin kapısından ilk kez girecek! Karım Şengül kızımı da aldı, evden kaçtı dedi, Şengül Sebahattin ile evlendiğini itiraf etti! Herkesi şoke eden olayda bugün yüzleşme vakti! Veli’nin karısı Şengül geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Mart 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Mart günü canlı yayınlanan programda; kapıyı üstüne kilitledi, hapis hayatı yaşattı, kimliğini zorla elinden aldı... Dilek'in çok konuşulan iddiaları sonrası Nuran'la ilgili sıcak gelişme! Hasan ve Zeynep yeni evlerinin kapısından ilk kez girecek! Karım Şengül kızımı da aldı, evden kaçtı dedi, Şengül Sebahattin ile evlendiğini itiraf etti! Herkesi şoke eden olayda bugün yüzleşme vakti! Veli'nin karısı Şengül geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Mart Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.