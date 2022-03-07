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Esra Erol 7 Mart Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 07.03.2022 16:43
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Mart 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Emre ile birlikte ağladı! Emre’yi bekleyen büyük sürpriz! Annesine mi dönecek? Yoksa Batuhan’la mı gidecek! Emine’nin annesine şoke edecek son teklifi ve son kararı ne? Nikaha günler kala Ceylan ve Ramazan’ın yüzünü güldürecek o anlar! 5 yıl önce ortadan kaybolan babası Yasin’i sosyal medyadan buldu, hayatının şokunu yaşadı! Babasından ortaya çıkmasını isteyen Fulya annesi ile birlikte hesap sormak için geliyor! 25 yaşındaki kızı Sevim 23 Şubat’ta ortadan kayboldu! Kızının zorla tutulduğunu söyleyen ve kızının hayatından endişe eden Tayyar Bey geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Mart 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Emre ile birlikte ağladı! Emre'yi bekleyen büyük sürpriz! Annesine mi dönecek? Yoksa Batuhan'la mı gidecek! Emine'nin annesine şoke edecek son teklifi ve son kararı ne? Nikaha günler kala Ceylan ve Ramazan'ın yüzünü güldürecek o anlar! 5 yıl önce ortadan kaybolan babası Yasin'i sosyal medyadan buldu, hayatının şokunu yaşadı! Babasından ortaya çıkmasını isteyen Fulya annesi ile birlikte hesap sormak için geliyor! 25 yaşındaki kızı Sevim 23 Şubat'ta ortadan kayboldu! Kızının zorla tutulduğunu söyleyen ve kızının hayatından endişe eden Tayyar Bey geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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7 Mart Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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