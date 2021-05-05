Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (5 Mayıs 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; çocukların babası Mehmet mi? canlı yayın bitti, ortalık karıştı! Kocası Ahmet neler yaptı? Nazlı’nın yanına kaçtığı Cüneyt’in işlediği cinayet kan dondurdu! Nazlı’dan herkesi şoke edecek büyük karar! Esra Erol günlerdir kayıp olan Muteber’i buldu! Yanına kaçtığı Arif Aslan’la bağlantısı ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Mayıs 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; çocukların babası Mehmet mi? canlı yayın bitti, ortalık karıştı! Kocası Ahmet neler yaptı? Nazlı'nın yanına kaçtığı Cüneyt'in işlediği cinayet kan dondurdu! Nazlı'dan herkesi şoke edecek büyük karar! Esra Erol günlerdir kayıp olan Muteber'i buldu! Yanına kaçtığı Arif Aslan'la bağlantısı ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

5 Mayıs Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.