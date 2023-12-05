Esra Erol 5 Aralık Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (5 Aralık 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; herkes nefesini tuttu, bu yüzleşmeyi izliyor! Kocasının kaçtığı Ayfer ilk kez canlı yayına bağlandı, bomba itiraflarda bulundu! Ayfer konuştu Nazlı çılgına döndü! Serdal’ın sevgilisi Ayfer aşkın mı yoksa parasının mı peşinde! Nazlı kocası ve kocasının sevgilisi Ayfer yüzleşiyor, stüdyoda fırtınalar esiyor! Aldatılan kadınların sesi oldu, kaderine meydan okudu, susmadı, pes etmedi, vazgeçmedi! Pınar’ın çocukları için verdiği ayakta kalma mücadelesi! 58 yaşındaki Şerife 12 Kasım’da bir anda ortadan kayboldu, arkasında birçok soru işareti bıraktı! Sevgilisi olduğu söylenen Özgür kim? Kayıp Şerife nerede? Başına bir şey mi geldi? İddiaların odağındaki Özgür canlı yayında! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Aralık 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; herkes nefesini tuttu, bu yüzleşmeyi izliyor! Kocasının kaçtığı Ayfer ilk kez canlı yayına bağlandı, bomba itiraflarda bulundu! Ayfer konuştu Nazlı çılgına döndü! Serdal'ın sevgilisi Ayfer aşkın mı yoksa parasının mı peşinde! Nazlı kocası ve kocasının sevgilisi Ayfer yüzleşiyor, stüdyoda fırtınalar esiyor! Aldatılan kadınların sesi oldu, kaderine meydan okudu, susmadı, pes etmedi, vazgeçmedi! Pınar'ın çocukları için verdiği ayakta kalma mücadelesi! 58 yaşındaki Şerife 12 Kasım'da bir anda ortadan kayboldu, arkasında birçok soru işareti bıraktı! Sevgilisi olduğu söylenen Özgür kim? Kayıp Şerife nerede? Başına bir şey mi geldi? İddiaların odağındaki Özgür canlı yayında! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

5 Aralık Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.