31 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 31 Mayıs Çarşamba canlı yayın izle

Esra Erol 31 Mayıs Çarşamba canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.05.2023 16:47
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (31 Mayıs 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; çocuklarıyla bir başına kalan Erdi’nin Ayfer’den herkesi şoke edecek son isteği ne? Çocuklarından, kocasından, ailesinden vazgeçti, evden gitti! Ayten Memduh için mi evi terk etti? Memduh hakkındaki iddialara ne cevap verecek? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (31 Mayıs 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; çocuklarıyla bir başına kalan Erdi'nin Ayfer'den herkesi şoke edecek son isteği ne? Çocuklarından, kocasından, ailesinden vazgeçti, evden gitti! Ayten Memduh için mi evi terk etti? Memduh hakkındaki iddialara ne cevap verecek? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

31 Mayıs Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 31 Mayıs Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 31 Mayıs Çarşamba
Esra Erol 29 Mayıs Pazartesi yayın izle
Esra Erol 29 Mayıs Pazartesi yayın izle
Esra Erol 26 Mayıs Cuma
Esra Erol 26 Mayıs Cuma
Esra Erol 25 Mayıs Perşembe
Esra Erol 25 Mayıs Perşembe
Esra Erol 23 Mayıs Salı izle
Esra Erol 23 Mayıs Salı izle
Esra Erol 22 Mayıs Pazartesi
Esra Erol 22 Mayıs Pazartesi
Esra Erol 19 Mayıs Cuma
Esra Erol 19 Mayıs Cuma
Esra Erol 18 Mayıs Perşembe
Esra Erol 18 Mayıs Perşembe
Esra Erol 17 Mayıs Çarşamba izle
Esra Erol 17 Mayıs Çarşamba izle
Esra Erol 16 Mayıs Salı
Esra Erol 16 Mayıs Salı
Esra Erol 15 Mayıs Pazartesi
Esra Erol 15 Mayıs Pazartesi
Esra Erol 12 Mayıs Cuma
Esra Erol 12 Mayıs Cuma
Daha Fazla Video Göster