Esra Erol 28 Kasım Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Kasım 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; önce sevgilisi Ayfer’e aşkını ilan etti, sonra karısından özür diledi! Sedal’ın aşkı oyun mu tuzak mı? Nazlı kocasını affedecek mi? Serdal’ın uğruna yuvasını yıktığı Ayfer canlı yayında olacak, tüm gerçekleri anlatacak! Türkiye o ana kilitlendi, anne oğul canlı yayında kavuştu! Sezer’in annesine teklifi ne? İlknur ve Sezer ne yapacak? Yıllar sonra kavuşan anne oğul yeni hayatlarına nereden başlayacaklar? Sezer’in annesinden son isteği ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Kasım 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; önce sevgilisi Ayfer'e aşkını ilan etti, sonra karısından özür diledi! Sedal'ın aşkı oyun mu tuzak mı? Nazlı kocasını affedecek mi? Serdal'ın uğruna yuvasını yıktığı Ayfer canlı yayında olacak, tüm gerçekleri anlatacak! Türkiye o ana kilitlendi, anne oğul canlı yayında kavuştu! Sezer'in annesine teklifi ne? İlknur ve Sezer ne yapacak? Yıllar sonra kavuşan anne oğul yeni hayatlarına nereden başlayacaklar? Sezer'in annesinden son isteği ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Kasım Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.