Esra Erol 26 Eylül Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Eylül 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; canlı yayında yılların hesapları soruldu, çocuğuyla yaşam savaşı veren Betül gözyaşlarına boğuldu! Peki Betül şimdi ne yapacak? “Onun için her şeyden vazgeçtim” dediği eşi Veysel gerçekten boşanacak mı? Anne ve babası Ceren’in kaybından birbirini sorumlu tuttu, günlerdir ailesiyle yüzleşmek istemediğini söyleyen Ceren 4 yıldan sonra ilk kez onlarla karşı karşıya gelecek, Türkiye bu buluşmayı konuşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Eylül 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; canlı yayında yılların hesapları soruldu, çocuğuyla yaşam savaşı veren Betül gözyaşlarına boğuldu! Peki Betül şimdi ne yapacak? "Onun için her şeyden vazgeçtim" dediği eşi Veysel gerçekten boşanacak mı? Anne ve babası Ceren'in kaybından birbirini sorumlu tuttu, günlerdir ailesiyle yüzleşmek istemediğini söyleyen Ceren 4 yıldan sonra ilk kez onlarla karşı karşıya gelecek, Türkiye bu buluşmayı konuşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Eylül Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.