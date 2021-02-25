Esra Erol 25 Şubat Perşembe tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Şubat 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Aytaç’ın karısı Büşra’dan şoke eden açıklama! Türkiye Havva için tek yürek oldu! Esra Erol’un sürprizleri bitmedi! Havva’yı gözyaşlarına boğacak o haber! 16 Kasım’dan beri kayıp olan Zeynep Şenel nerede? Zeynep’le ilgili son dakika gelişmesi! ‘Karım Özlem oğlumu da alıp dayımın oğlu Alper ile kaçtı’ diyen Okan’ın isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Şubat 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Aytaç'ın karısı Büşra'dan şoke eden açıklama! Türkiye Havva için tek yürek oldu! Esra Erol'un sürprizleri bitmedi! Havva'yı gözyaşlarına boğacak o haber! 16 Kasım'dan beri kayıp olan Zeynep Şenel nerede? Zeynep'le ilgili son dakika gelişmesi! 'Karım Özlem oğlumu da alıp dayımın oğlu Alper ile kaçtı' diyen Okan'ın isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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