CANLI İZLE: Esra Erol 25 Şubat Perşembe

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Esra Erol 25 Şubat Perşembe canlı yayın izle - 25.02.2021

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Giriş: 25.02.2021 16:59
Güncelleme:25.02.2021 17:01
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Şubat 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Aytaç’ın karısı Büşra’dan şoke eden açıklama! Türkiye Havva için tek yürek oldu! Esra Erol’un sürprizleri bitmedi! Havva’yı gözyaşlarına boğacak o haber! 16 Kasım’dan beri kayıp olan Zeynep Şenel nerede? Zeynep’le ilgili son dakika gelişmesi! ‘Karım Özlem oğlumu da alıp dayımın oğlu Alper ile kaçtı’ diyen Okan’ın isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Şubat 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Aytaç'ın karısı Büşra'dan şoke eden açıklama! Türkiye Havva için tek yürek oldu! Esra Erol'un sürprizleri bitmedi! Havva'yı gözyaşlarına boğacak o haber! 16 Kasım'dan beri kayıp olan Zeynep Şenel nerede? Zeynep'le ilgili son dakika gelişmesi! 'Karım Özlem oğlumu da alıp dayımın oğlu Alper ile kaçtı' diyen Okan'ın isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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25 Şubat Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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