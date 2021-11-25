Esra Erol 25 Kasım Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Kasım 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; evlilik mi yoksa ticaret mi? Kim doğruyu söylüyor? Abdulkadir ve Yeşim stüdyoda karşı karşıya gelecek! Gülcan kocası Halil’e meydan okumaya, hesap sormaya geliyor! Sevda Hasan tarafından tehdit ve şantajla mı tutuluyor? Duran’ın iddiaları doğru mu? Beste 9 aylık evladına kavuşabilecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Kasım 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; evlilik mi yoksa ticaret mi? Kim doğruyu söylüyor? Abdulkadir ve Yeşim stüdyoda karşı karşıya gelecek! Gülcan kocası Halil'e meydan okumaya, hesap sormaya geliyor! Sevda Hasan tarafından tehdit ve şantajla mı tutuluyor? Duran'ın iddiaları doğru mu? Beste 9 aylık evladına kavuşabilecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Kasım Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.