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Esra Erol 25 Aralık Cuma tek parça full izle - 25.12.2020

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Giriş: 25.12.2020 16:44
Güncelleme:25.12.2020 19:16
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Aralık 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Gözaltına alınan Hasan Koyun ile ilgili son dakika gelişmesi! Dün gece neler yaşandı? Emine’nin 12 yıl önce başka aileye verdiği kızının babası Turgay mı? DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! 15 yaşında kandırıldı, 18 yaşında 2 çocuğuyla sokağa atıldı! O da yetmedi kucağındaki bebeği Erdil Harmancı tarafından kaçırıldı! Esra Erol Yeşim’i evladına kavuşturabilecek mi? Yeşim ve Erdil canlı yayında karşı karşıya gelecek! 54 yıllık karısı Huriye evden kovdu, o da 1.5 yıldır karavanda yaşıyor! 71 yaşındaki Hüseyin Bey’in karısına haykırışı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Aralık 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Gözaltına alınan Hasan Koyun ile ilgili son dakika gelişmesi! Dün gece neler yaşandı? Emine'nin 12 yıl önce başka aileye verdiği kızının babası Turgay mı? DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! 15 yaşında kandırıldı, 18 yaşında 2 çocuğuyla sokağa atıldı! O da yetmedi kucağındaki bebeği Erdil Harmancı tarafından kaçırıldı! Esra Erol Yeşim'i evladına kavuşturabilecek mi? Yeşim ve Erdil canlı yayında karşı karşıya gelecek! 54 yıllık karısı Huriye evden kovdu, o da 1.5 yıldır karavanda yaşıyor! 71 yaşındaki Hüseyin Bey'in karısına haykırışı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 25 ARALIK CUMA TEK PARÇA FULL İZLE

25 Aralık Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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