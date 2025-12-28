28 Aralık 2025, Pazar
Trump-Zelenkiy görüşmesi öncesi Kremlin'den mesaj: Putin kamuflaj giydi
Dünya, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ateşkese kilitlenmişken, Kremlin'den dikkat çeken görüntüler geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri kamuflajla general kurmay heyetiyle birlikte cephe brifingi aldığı video yayımlandı. Söz konusu hamle, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile Florida'da yapacağı kritik görüşme öncesine denk geldi.
Giriş Tarihi: 28.12.2025 14:53 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:12