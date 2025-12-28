28 Aralık 2025, Pazar

Trump-Zelenkiy görüşmesi öncesi Kremlin'den mesaj: Putin kamuflaj giydi

Dünya, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ateşkese kilitlenmişken, Kremlin'den dikkat çeken görüntüler geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri kamuflajla general kurmay heyetiyle birlikte cephe brifingi aldığı video yayımlandı. Söz konusu hamle, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile Florida'da yapacağı kritik görüşme öncesine denk geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.12.2025 14:53 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:12
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yaklaşık dört yıldır süren savaşı sona erdirmeyi amaçlayan yeni bir öneri için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayını almak üzerebugün Trump'la bir araya gelecek.

Haftalar süren yoğun ABD–Ukrayna müzakerelerinin ardından ortaya çıkan 20 maddelik plan, Moskova'nın onayını taşımıyor. Florida'daki yüz yüze görüşme, Rusya'nın Kiev'e yönelik büyük çaplı füze ve insansız hava aracı saldırısının hemen ardından gerçekleşecek.

Beyaz Saray'a göre görüşme, Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde yerel saatle 13.00'te (TSİ 18.00) yapılacak. Bu buluşma, Trump'ın Ekim ayında Zelenskiy'nin uzun menzilli Tomahawk füzeleri talebini reddetmesinden bu yana iki liderin ilk yüz yüze görüşmesi olacak.

Zelenskiy, cumartesi günü Kanada'daki temasları sırasında yaptığı açıklamada, görüşmelerin "son derece yapıcı" geçmesini umduğunu söyledi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kiev'e yönelik son saldırıyla niyetini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Bu saldırı, barış çabalarımıza Rusya'nın verdiği bir başka yanıttır. Bu, Putin'in barış istemediğini açıkça gösterdi." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'la Florida'da kritik bir görüşmeye hazırlanıyor. Moskova'dan ise barış umutlarını gölgeleyen sert bir hamle geldi: Vladimir Putin askeri kamuflajla kameraların karşısına çıktı ve "savaşa devam" mesajı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri kamuflajla general kurmay heyetiyle birlikte cephe brifingi aldığı video yayımlandı.

KREMLİN'DEN VİDEO: "İLERLİYORUZ"

Cumartesi günü yayımlanan Kremlin videosunda, Putin'in Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan cephe hattına ilişkin bilgi aldığı görülüyor. Videoda, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Myrnohrad kentini ele geçirdiği öne sürülürken, kuzey Donetsk'te Siversk'in alınmasının Sloviansk'a giden yolu açtığı belirtiliyor.

Ayrıca Zaporijya bölgesindeki Huliaipole kentinin de Rus kontrolüne geçtiği ileri sürülüyor. Gerasimov, Rus birliklerinin cephe hattının tamamında ilerleme kaydettiğini savunuyor.

"BARIŞ YOKSA SİLAHLA ÇÖZERİZ"

Videoda Putin'in kullandığı ifadeler dikkat çekti. Rus lider, Kiev yönetimini barış istememekle suçlayarak şu sözleri sarf etti:

"Eğer Kiev'deki güç aygıtı bu meseleyi barışçıl yollarla çözmeye hazır değilse, önümüzdeki tüm görevleri silah gücüyle çözeriz."

Putin, Zelenskiy'nin barış anlaşmasına yanaşmadığını iddia ederken, Kiev ise bu suçlamayı tersine çeviriyor ve Rusya'yı süren hava saldırıları nedeniyle eleştiriyor.

TRUMP–ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ MESAJ

Kremlin videosu, Zelenskiy'nin bugün Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin hemen öncesinde yayımlandı. Zelenskiy, bu görüşmede ABD-Ukrayna müzakereleri sonucunda ortaya çıkan 20 maddelik yeni barış planı için Trump'tan onay almayı hedefliyor.

Plan, savaşın mevcut cephe hatları boyunca durdurulmasını, doğuda askerden arındırılmış tampon bölgeler oluşturulmasını ve Ukrayna birliklerinin bazı alanlardan geri çekilmesini öngörüyor. Bu çerçevede Kiev, ilk kez sınırlı toprak tavizlerini dolaylı biçimde kabul etmiş görünüyor.

Ancak plan, Rusya'nın ana talebi olan Donetsk'in tamamından Ukrayna'nın çekilmesini içermiyor.

PUTİN'İN ŞARTI NET: DONBASS'TAN ÇEKİLİN

Putin, daha önce defalarca ateşkes için Ukrayna askerlerinin Donbass'tan çekilmesi gerektiğini dile getirmişti. Donbass; Donetsk ve Luhansk bölgelerini kapsıyor.

Zelenskiy ise bu talebi kesin bir dille reddediyor ve Putin'i "sahadaki durumu çarpıtmakla" suçluyor.

AVRUPA'DAN ZELENSKİY'E DESTEK, MOSKOVA'DAN SERT TEPKİ

Zelenskiy, Kanada'da bulunduğu sırada Avrupalı liderlerle yaptığı konferans görüşmesinde destek mesajları aldı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın barış çabalarına tam destek verdiğini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da, Kiev'e desteklerinin süreceğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Avrupa'yı hedef alarak, "ABD'de yönetim değişikliğinin ardından barışın önündeki asıl engel Avrupa ve Avrupa Birliği oldu" dedi. Lavrov, Avrupalı liderleri "Rusya ile savaşa hazırlanmakla" suçladı.