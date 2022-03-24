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Esra Erol 24 Mart Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 24.03.2022 16:44
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Mart 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 24 yıllık pişmanlık, 24 yıllık bilinmezlik! 6 yaşındayken engelli kızı Burcu’yu Büyükçekmece’de parka bıraktı gitti, o günden sonra bir daha haber alınamadı! Şu an 30 yaşında olan Burcu nerede? Funda’nın gece yarası evinden kaçmasını organize eden Zeynep stüdyoya geliyor! Kadir ve Gülderen boşanıyor mu? Adliye koridorlarında neler yaşandı! Bitti denen evlilikte büyük şok! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Mart 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 24 yıllık pişmanlık, 24 yıllık bilinmezlik! 6 yaşındayken engelli kızı Burcu'yu Büyükçekmece'de parka bıraktı gitti, o günden sonra bir daha haber alınamadı! Şu an 30 yaşında olan Burcu nerede? Funda'nın gece yarası evinden kaçmasını organize eden Zeynep stüdyoya geliyor! Kadir ve Gülderen boşanıyor mu? Adliye koridorlarında neler yaşandı! Bitti denen evlilikte büyük şok! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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24 Mart Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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