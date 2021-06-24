Esra Erol 24 Haziran Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Haziran 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; aylardır evladına hasret olan Begül’e Esra Erol’dan müjdeli haber! 29 yaşındaki kızları Nursel evli, 4 çocuklu 50 yaşındaki Fezullah ile kaçtı, ortalık karıştı! Çocukları ve yuvası için mücadele eden Fatma’nın yüzünü güldürecek haber! ‘Eşim Uğur Lale’yi ailesi eski eşiyle evlendirmek istiyor, bizi sihirle ayırdılar’ dedi, iddiaları şoke etti! Birgül kocası Uğur ile karşı karşıya gelecek! 20 yıllık eşi yakın akrabaları Sezer’e kaçtı! Eşini bulup boşanmak için Esra Erol’dan yardım istedi! 10 yıl önce işe gidiyorum diye evden çıktı, bir daha geri dönmedi! Ortadan kaybolan Ali Yücel’in sır dolu hikayesi ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Haziran 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; aylardır evladına hasret olan Begül'e Esra Erol'dan müjdeli haber! 29 yaşındaki kızları Nursel evli, 4 çocuklu 50 yaşındaki Fezullah ile kaçtı, ortalık karıştı! Çocukları ve yuvası için mücadele eden Fatma'nın yüzünü güldürecek haber! 'Eşim Uğur Lale'yi ailesi eski eşiyle evlendirmek istiyor, bizi sihirle ayırdılar' dedi, iddiaları şoke etti! Birgül kocası Uğur ile karşı karşıya gelecek! 20 yıllık eşi yakın akrabaları Sezer'e kaçtı! Eşini bulup boşanmak için Esra Erol'dan yardım istedi! 10 yıl önce işe gidiyorum diye evden çıktı, bir daha geri dönmedi! Ortadan kaybolan Ali Yücel'in sır dolu hikayesi ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

24 Haziran Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.