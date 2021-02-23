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Esra Erol 23 Şubat Salı tek parça full izle - 23.02.2021

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Giriş: 23.02.2021 16:41
Güncelleme:23.02.2021 22:21
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Şubat 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; evden atılan ve çocuklarıyla sokaklarda kalan gözü yaşlı bir anne... Havva ve Yavuz arasında büyük yüzleşme! 43 yıllık yuva yıkılacak mı? Yoksa Havva Teyze ve Süleyman Amca barışacak mı? Karısı Büşra en yakın arkadaşıyla kaçtı, o da yetmedi karnımdaki bebeğin babası sen değilsin dedi! Aytaç’tan çok konuşulacak skandal sözler! 12 sene önce annesi tarafından terk edilen Sercan Bey annesine kavuşacak mı? Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Şubat 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; evden atılan ve çocuklarıyla sokaklarda kalan gözü yaşlı bir anne... Havva ve Yavuz arasında büyük yüzleşme! 43 yıllık yuva yıkılacak mı? Yoksa Havva Teyze ve Süleyman Amca barışacak mı? Karısı Büşra en yakın arkadaşıyla kaçtı, o da yetmedi karnımdaki bebeğin babası sen değilsin dedi! Aytaç'tan çok konuşulacak skandal sözler! 12 sene önce annesi tarafından terk edilen Sercan Bey annesine kavuşacak mı? Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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23 Şubat Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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