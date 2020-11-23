Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Kasım 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 13 yıldır kayıp olan Ayşen’i Esra Erol buldu! 13 yıllık hasret son bulacak mı? Cansu annesine, Ramazan amca evladına kavuşacak mı? 13 yıl sonra gelen müjdeli haber ve Ayşen’le ilgili büyük gelişme! Oğuzhan’ın 30 yıldır hiç görmediği annesi ve ablasını Esra Erol buldu! Aynı serviste başlayan ve kabusa dönen bir aşk masalı... Evlilik hayali kurarken her şeyini kaybetti! Kendisinden 22 yaş küçük Ersin Türktaş tarafından lira dolandırıldığını iddia eden Fatma Hanımın isyanı! 24 yaşında genç bir anne, mağdur bir kadın... ‘Kızımın babası kızımı ailesi yüzünden reddediyor’ diye iddia eden Perihan Hanımın isyanı! Oğuzhan annesi Güneş’in fotoğrafını canlı yayında ilk kez görecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Kasım 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 13 yıldır kayıp olan Ayşen'i Esra Erol buldu! 13 yıllık hasret son bulacak mı? Cansu annesine, Ramazan amca evladına kavuşacak mı? 13 yıl sonra gelen müjdeli haber ve Ayşen'le ilgili büyük gelişme! Oğuzhan'ın 30 yıldır hiç görmediği annesi ve ablasını Esra Erol buldu! Aynı serviste başlayan ve kabusa dönen bir aşk masalı... Evlilik hayali kurarken her şeyini kaybetti! Kendisinden 22 yaş küçük Ersin Türktaş tarafından lira dolandırıldığını iddia eden Fatma Hanımın isyanı! 24 yaşında genç bir anne, mağdur bir kadın... 'Kızımın babası kızımı ailesi yüzünden reddediyor" diye iddia eden Perihan Hanımın isyanı! Oğuzhan annesi Güneş'in fotoğrafını canlı yayında ilk kez görecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Kasım Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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