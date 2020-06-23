CANLI İZLE: Esra Erol 23 Haziran Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Haziran 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; biri sevgilisine kaçtı, diğeri hayata küstü ağaçlarla konuştu! Ümit ve Sevcan yıllar sonra iki evladıyla Esra Erol’da buluşacak! ‘Karım Ayfer ve çocuklarım Soner Birol yüzünden evden gitti’ dedi, ortalık karıştı! Şaban Bey sözde şeyh olduğu iddia edilen Soner Birol ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Tanju Gülşen kız çocuğundan DNA istedi mi? İhanet iddiaları doğru mu? 8 aylık hamile olan 19 yaşındaki Kardelen, 67 yaşındaki evli adamın yanından çıktı! Kardelen ile ilgili herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! Arkadaşına diye evden çıktı bir daha haber alınamadı! 2.5 aydır haber alınamayan Sinem’in ailesinin büyük isyanı! Bir yıl önce kaçarak evlendi, ailesi bir daha yüzüne bakmadı! Arzu anne ve babasının elini öpebilecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Haziran 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; biri sevgilisine kaçtı, diğeri hayata küstü ağaçlarla konuştu! Ümit ve Sevcan yıllar sonra iki evladıyla Esra Erol'da buluşacak! 'Karım Ayfer ve çocuklarım Soner Birol yüzünden evden gitti' dedi, ortalık karıştı! Şaban Bey sözde şeyh olduğu iddia edilen Soner Birol ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Tanju Gülşen kız çocuğundan DNA istedi mi? İhanet iddiaları doğru mu? 8 aylık hamile olan 19 yaşındaki Kardelen, 67 yaşındaki evli adamın yanından çıktı! Kardelen ile ilgili herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! Arkadaşına diye evden çıktı bir daha haber alınamadı! 2.5 aydır haber alınamayan Sinem'in ailesinin büyük isyanı! Bir yıl önce kaçarak evlendi, ailesi bir daha yüzüne bakmadı! Arzu anne ve babasının elini öpebilecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 23 HAZİRAN SALI CANLI YAYIN

23 Haziran Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.