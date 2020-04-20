Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Nisan 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Doğan ve Zühre arasında akılalmaz iddialar! Zühre 2 aydır görmediği evladına kavuşabilecek mi? Pınar’ın bebeğinin babası Tarık mı? DNA testi canlı yayında açıklanacak! 29 Şubat günü ortadan kaybolan Fatma Arslan Esra Erol tarafından bulundu! Fatma ve kocası Özkan canlı yayında yüzleşecek! Evde bulduğu notla hayatı kabusa döndü! 5 Mart günü ortadan kaybolan karısı Buket’in ardından isyan eden Cemalettin Beyin gözyaşları! 23 yıllık eşinin başka bir kadınla yaşadığını söyleyen Sultan Hanımın iddiaları ve isyanı herkese pes dedirtecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Nisan 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Doğan ve Zühre arasında akılalmaz iddialar! Zühre 2 aydır görmediği evladına kavuşabilecek mi? Pınar'ın bebeğinin babası Tarık mı? DNA testi canlı yayında açıklanacak! 29 Şubat günü ortadan kaybolan Fatma Arslan Esra Erol tarafından bulundu! Fatma ve kocası Özkan canlı yayında yüzleşecek! Evde bulduğu notla hayatı kabusa döndü! 5 Mart günü ortadan kaybolan karısı Buket'in ardından isyan eden Cemalettin Beyin gözyaşları! 23 yıllık eşinin başka bir kadınla yaşadığını söyleyen Sultan Hanımın iddiaları ve isyanı herkese pes dedirtecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 20 NİSAN PAZARTESİ CANLI YAYIN

20 Nisan Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.