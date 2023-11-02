Esra Erol 2 Kasım Perşembe yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Kasım 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; bir telefon geldi masadan kalktı, bir daha kendisinden haber alınamadı! Bir yıl önce esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Fevzi nerede? Motosikletteki kişi kayıp Fevzi mi? Başına ne geldi? Kaybolduğu gün Fevzi’yi arayan Serkan Şahin miydi? İsmi geçen herkes konuşacak, bir yıllık sır perdesi aralanacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Kasım 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; bir telefon geldi masadan kalktı, bir daha kendisinden haber alınamadı! Bir yıl önce esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Fevzi nerede? Motosikletteki kişi kayıp Fevzi mi? Başına ne geldi? Kaybolduğu gün Fevzi'yi arayan Serkan Şahin miydi? İsmi geçen herkes konuşacak, bir yıllık sır perdesi aralanacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

2 Kasım Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.