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Esra Erol 19 Mayıs Salı tek parça izle |Video - 19.05.2020

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Giriş: 19.05.2020 17:09
Güncelleme:19.05.2020 18:47
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (19 Mayıs 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Uğurcan’ın babası olduğu iddia edilen Uğur Yazar canlı yayında! Eski eşim Zafer’den olan 5 yaşındaki kızımı şu anki eşim Deniz kaçırdı dedi, Deniz iddiaları yalanladı! 5 yaşındaki çocuğun babası kim? Semiha ve Deniz stüdyoda karşı karşıya! Kızı Ebru’nun internetten tanıştığı Halil adlı şahıs tarafından kaçırıldığını iddia eden annenin büyük isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Mayıs 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Uğurcan'ın babası olduğu iddia edilen Uğur Yazar canlı yayında! Eski eşim Zafer'den olan 5 yaşındaki kızımı şu anki eşim Deniz kaçırdı dedi, Deniz iddiaları yalanladı! 5 yaşındaki çocuğun babası kim? Semiha ve Deniz stüdyoda karşı karşıya! Kızı Ebru'nun internetten tanıştığı Halil adlı şahıs tarafından kaçırıldığını iddia eden annenin büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

19 Mayıs Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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