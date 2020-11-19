Esra Erol 19 Kasım Perşembe tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (19 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 13 yıllık hasret, dinmeyen gözyaşı... Bir evladın annesine olan sitemi herkesi gözyaşlarına boğacak! 29 Ekim’de kaçtı Güler Aslan’ın yanına gitti, başına gelmeyen kalmadı! Tehdit edildi, para karşılığı erkeklerle tanıştırılmak istendi! İddiaların odağındaki Güler Aslan canlı yayına gelecek, büyük hesaplaşma yaşanacak! Kocaya kaçıyoruz dediler, Kırıkkale’ye gittiler! Daha iki gün önceye kadar yaşadıkları ev herkesi şoke etti... Hüsniye ve Bahar ile ilgili son dakika gelişmesi! Kızı Rakibe ve torunu evden kaçtı, kızının evlendiğini canlı yayında öğrendi! Hayatının şokunu yaşayan Ayşe Hanım kızı ve bugüne kadar görmediği damadıyla canlı yayında yüzleşecek! 13 yıldır kayıp olan Ayşen’i Esra Erol buldu! Ayşen 13 yıl önce neden evi terk etti? Nerede, kiminle ne yaşadı? Ayşen konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! Akılalmaz bir kaçış öyküsü! 13 Kasımda üvey kardeşi Özlem birlikte evden kaçan 13 yaşındaki Yaren nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 13 yıllık hasret, dinmeyen gözyaşı... Bir evladın annesine olan sitemi herkesi gözyaşlarına boğacak! 29 Ekim'de kaçtı Güler Aslan'ın yanına gitti, başına gelmeyen kalmadı! Tehdit edildi, para karşılığı erkeklerle tanıştırılmak istendi! İddiaların odağındaki Güler Aslan canlı yayına gelecek, büyük hesaplaşma yaşanacak! Kocaya kaçıyoruz dediler, Kırıkkale'ye gittiler! Daha iki gün önceye kadar yaşadıkları ev herkesi şoke etti... Hüsniye ve Bahar ile ilgili son dakika gelişmesi! Kızı Rakibe ve torunu evden kaçtı, kızının evlendiğini canlı yayında öğrendi! Hayatının şokunu yaşayan Ayşe Hanım kızı ve bugüne kadar görmediği damadıyla canlı yayında yüzleşecek! 13 yıldır kayıp olan Ayşen'i Esra Erol buldu! Ayşen 13 yıl önce neden evi terk etti? Nerede, kiminle ne yaşadı? Ayşen konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! Akılalmaz bir kaçış öyküsü! 13 Kasımda üvey kardeşi Özlem birlikte evden kaçan 13 yaşındaki Yaren nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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