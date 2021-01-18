CANLI İZLE: Esra Erol 18 Ocak Pazartesi

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Esra Erol 18 Ocak Pazartesi canlı yayın izle - 18.01.2021

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Giriş: 18.01.2021 16:35
Güncelleme:18.01.2021 16:48
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Ocak 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ceylan yeni yuvasına Esra Erol’da kavuşacak! Bahar’la İslam Mücahit canlı yayında yüzleşti! Son kararları ne olacak? 49 yıllık hasret Esra Erol’da son buldu! Cengiz Bey abisi Zekeriya’ya Esra Erol’da kavuştu! Cengiz Bey’i şoke eden büyük sürpriz neydi? Sevgilisi Turgay 4 aylık bebeğini kaçırdı, bebeği resmi nikahlı eşinin yanına götürdü! Selma Hanım’ın çok konuşulacak büyük iddiası! 31 yıllık bir dram, 31 yıldır babasını arayan genç bir kadın... Sevim’in dinmek bilmeyen baba hasreti ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Ocak 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ceylan yeni yuvasına Esra Erol'da kavuşacak! Bahar'la İslam Mücahit canlı yayında yüzleşti! Son kararları ne olacak? 49 yıllık hasret Esra Erol'da son buldu! Cengiz Bey abisi Zekeriya'ya Esra Erol'da kavuştu! Cengiz Bey'i şoke eden büyük sürpriz neydi? Sevgilisi Turgay 4 aylık bebeğini kaçırdı, bebeği resmi nikahlı eşinin yanına götürdü! Selma Hanım'ın çok konuşulacak büyük iddiası! 31 yıllık bir dram, 31 yıldır babasını arayan genç bir kadın... Sevim'in dinmek bilmeyen baba hasreti ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 18 OCAK PAZARTESİ CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

18 Ocak Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Esra Erol 18 Ocak Pazartesi
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