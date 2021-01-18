Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Ocak 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Ocak Pazartesi günü yayınlanan programda; Ceylan yeni yuvasına Esra Erol’da kavuşacak! Bahar’la İslam Mücahit yayında yüzleşti! Son kararları ne olacak? 49 yıllık hasret Esra Erol’da son buldu! Cengiz Bey abisi Zekeriya’ya Esra Erol’da kavuştu! Cengiz Bey’i şoke eden büyük sürpriz neydi? Sevgilisi Turgay 4 aylık bebeğini kaçırdı, bebeği resmi nikahlı eşinin yanına götürdü! Selma Hanım’ın çok konuşulacak büyük iddiası! 31 yıllık bir dram, 31 yıldır babasını arayan genç bir kadın... Sevim’in dinmek bilmeyen baba hasreti ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Ocak 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Ocak Pazartesi günü yayınlanan programda; Ceylan yeni yuvasına Esra Erol'da kavuşacak! Bahar'la İslam Mücahit yayında yüzleşti! Son kararları ne olacak? 49 yıllık hasret Esra Erol'da son buldu! Cengiz Bey abisi Zekeriya'ya Esra Erol'da kavuştu! Cengiz Bey'i şoke eden büyük sürpriz neydi? Sevgilisi Turgay 4 aylık bebeğini kaçırdı, bebeği resmi nikahlı eşinin yanına götürdü! Selma Hanım'ın çok konuşulacak büyük iddiası! 31 yıllık bir dram, 31 yıldır babasını arayan genç bir kadın... Sevim'in dinmek bilmeyen baba hasreti ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

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