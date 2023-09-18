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Esra Erol 18 Eylül Pazartesi canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Eylül 2023 Pazartesi) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kendisinde yaşça büyük Arife'ye kaçan Hüseyin canlı yayında annesi Aysel ile yüzleşti! Peki Aysel Hanım oğlu Hüseyin'i ikna edebilecek mi? Arife'nin Aysel Hanım'a teklifini duyunca çok şaşıracaksınız! Eşi Ahmet yayında isyan etti, Yeliz tehdit ve şantajı inkar etti! Yeliz'in gittiği gün bıraktığı notun arkasındaki gizem ne? Şimdi ne olacak? Serdar Yeliz ve çocuklarını teslim edecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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