Esra Erol 17 Mart Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (17 Mart 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; her şeyin belgesini istedi, belgesiz konuşmam dedi! 5 yıllık hesaplaşma devam ediyor! Fatma Hanım’ın boşanmak için Yasin Bey’e büyük teklifi ne? Temizlik takıntılı karısı Makbule evden kaçtı, Sual Bey karısının deterjan sevdasını anlattı, herkes şoke oldu! Bugün canlı yayında yüzleşme vakti! Sual ve karısı Makbule karşı karşıya gelecek! Ahmet neden tutuklandı? Fatma’nın bebeğine ne oldu? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Mart 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; her şeyin belgesini istedi, belgesiz konuşmam dedi! 5 yıllık hesaplaşma devam ediyor! Fatma Hanım'ın boşanmak için Yasin Bey'e büyük teklifi ne? Temizlik takıntılı karısı Makbule evden kaçtı, Sual Bey karısının deterjan sevdasını anlattı, herkes şoke oldu! Bugün canlı yayında yüzleşme vakti! Sual ve karısı Makbule karşı karşıya gelecek! Ahmet neden tutuklandı? Fatma'nın bebeğine ne oldu? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Mart Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.