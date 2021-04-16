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Esra Erol 16 Nisan Cuma tek parça full izle - 16.04.2021

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Giriş: 16.04.2021 16:39
Güncelleme:17.04.2021 01:17
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Nisan 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; canlı yayın bitti ortalık karıştı, Türkiye bu görüntüleri konuşacak! Nilüfer'den annesi Hayriye'ye çirkin saldırı! Aşklarını neden inkar ediyorlar? Canlı yayındaki hangi çekilişkeri onları ele verdi? Koray-Münevver aşkında Songül'den büyük hamle! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Nisan 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; canlı yayın bitti ortalık karıştı, Türkiye bu görüntüleri konuşacak! Nilüfer'den annesi Hayriye'ye çirkin saldırı! Aşklarını neden inkar ediyorlar? Canlı yayındaki hangi çekilişkeri onları ele verdi? Koray-Münevver aşkında Songül'den büyük hamle! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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