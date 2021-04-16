Son dakika! 3 aydır kayıp olduğu iddia edilen kadını Esra Erol buldu | Canlı yayında stüdyo buz kesti

ATV ekranında yayınlanan Esra Erol'da programında duyanları şaşırtan olay! 3 aydır kayıp olduğu iddia edilen kadın canlı yayında ortaya çıktı. Kayıp olduğu iddia edilen kadın 2 yaşındaki çocuğunu da alıp başka birisine kaçtığını itiraf etti. Eşinin yüzüne söyledikleri sonrası ise canlı yayında stüdyo buz kesti. İşte o anlar...

2 yaşındaki oğlunu da yanına alıp sırra kadem basan Ayşe Çağlar'ı Esra Erol buldu. Ayşe Çağlar "Çocuğumu da alarak erkek arkadaşıma kaçtım. Oh be iyi ki kaçtım" dedi.

15 yıllık eşi Muzaffer Çağlar Esra Erol'da programına katılarak "4 Şubat'tan beri eşim Ayşe ve 2 yaşındaki oğlum kayıp. Ne yaptıysam bulamadım. O günden beri seslerini bile duymadım. İkisinin de can güvenliğinden endişe ediyorum" diyerek derdini dile getirdi.

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER



"Hiçbir sorunumuz yoktu." diyen Muzaffer Çağlar'ın eşi Ayşe Hanımı çok kısa sürede bularak stüdyoya getiren Esra Erol karı kocayı canlı yayında yüzleştirdi.

"OH BE İYİ Kİ KAÇTIM"

Ayşe Çağlar "Çocuğumu da alarak erkek arkadaşıma kaçtım. Oh be iyi ki kaçtım" dedi. Ve herkesi çileden çıkaran şu açıklamayı yaptı. "Çocuğumu da 4 gündür sevgilim Adem'in ablasına bıraktım, Adem'i de aracı Bahattin adlı aracı bir kişi sayesinde tanıdım" diyerek itiraf etti.

Tüm bunların üzerine eşi Muzaffer de "çocuğumu ver boşanalım ben başka bir adamla çocuğumu aynı evde yaşatmam" diyerek isyanını dile getirdi.