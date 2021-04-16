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Esra Erol'da skandal olay! Nilüfer'den annesi Hayriye hanıma çirkin saldırı

A Haber
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Giriş: 16.04.2021 23:33
Güncelleme:17.04.2021 01:03
Kayıp kızı Nilüfer'i aramak için Esra Erol'da programına katılan Hayriye hanım kızıyla buluştu. Esra Erol canlı yayınında ise şoke eden görüntüler yaşandı. Acılı anne kızıyla buluştuğuna adeta pişman oldu. Başka birisine kuma olarak kaçan Nilüfer, kendisini evine dönmek için davet eden annesine saldırdı. Kızına sinirlenen öfkeli anne ise ayağında ayakkabısını çıkarıp fırlattı. Çirkin saldırının ise anbean kameralara yansıdı. O görüntülerine ise sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte o anlar.

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