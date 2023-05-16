Esra Erol 16 Mayıs Salı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Mayıs 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Tuncay hangi şartlarda boşanacak? Tepkilerin ardından Eray’ın fikri değişecek mi? Aybüke’nin son hamlesi ne? Muhammed’den ayrılmak mı istiyor? Sakladığı büyük sır ne? Esma Hakan’a dönecek mi? Büyük yüzleşmede şok gelişme! "Esra Erol'da" programında yaşanan gelişmelerini ATV'den izleyebilirsiniz...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Mayıs 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Tuncay hangi şartlarda boşanacak? Tepkilerin ardından Eray'ın fikri değişecek mi? Aybüke'nin son hamlesi ne? Muhammed'den ayrılmak mı istiyor? Sakladığı büyük sır ne? Esma Hakan'a dönecek mi? Büyük yüzleşmede şok gelişme! "Esra Erol'da" programında yaşanan gelişmelerini ATV'den izleyebilirsiniz...

16 Mayıs Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.