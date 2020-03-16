Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Mart 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; boşanmak için adliyeye giden Zeliha ve Şevket büyük şokla karşı karşıya kaldılar! Çok konuşulacak o itiraf! Makbule 2 evladına kavuşabilecek mi? Evliyken Raşit eşini aldattı mı? Olayın tüm şahitleri canlı yayında yüzleşecek! Karısı Esma Aydın lise aşkıyla birlikte kaçtı ortalık karıştı! Temel’in 9 Mart gecesi evden kaçan karısı Esma ile ilgili çok konuşulacak sözler! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Mart 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; boşanmak için adliyeye giden Zeliha ve Şevket büyük şokla karşı karşıya kaldılar! Çok konuşulacak o itiraf! Makbule 2 evladına kavuşabilecek mi? Evliyken Raşit eşini aldattı mı? Olayın tüm şahitleri canlı yayında yüzleşecek! Karısı Esma Aydın lise aşkıyla birlikte kaçtı ortalık karıştı! Temel'in 9 Mart gecesi evden kaçan karısı Esma ile ilgili çok konuşulacak sözler! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 16 MART PAZARTESİ CANLI YAYIN

16 Mart Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.