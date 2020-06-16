Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Haziran 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Ezgi ve Hüseyin bugün nikah masasına oturuyor! 3 çocuğunu da alıp ortadan kaybolan Ayfer Hanım hakkında iddialara ne cevap verecek? Gelininin evi terk etmesinin ardından oğlu da ortadan kayboldu! İki torunuyla baş başa kalan Hanife Teyze’nin 3 yıldır haber alamadığı oğlu Ümit ile ilgili çok önemli gelişme! Ümit’le ilgili gelen haber herkesi şoke edecek! Anne ve babası Ezgi’yi affedecek mi? En mutlu gününde Ezgi’nin yanında olacaklar mı? Esra Erol’un çağrısına Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden cevap geldi! Bir yıl sonra ailesine kavuşan Meryem ile ilgili müjdeli haber ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Haziran 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Ezgi ve Hüseyin bugün nikah masasına oturuyor! 3 çocuğunu da alıp ortadan kaybolan Ayfer Hanım hakkında iddialara ne cevap verecek? Gelininin evi terk etmesinin ardından oğlu da ortadan kayboldu! İki torunuyla baş başa kalan Hanife Teyze'nin 3 yıldır haber alamadığı oğlu Ümit ile ilgili çok önemli gelişme! Ümit'le ilgili gelen haber herkesi şoke edecek! Anne ve babası Ezgi'yi affedecek mi? En mutlu gününde Ezgi'nin yanında olacaklar mı? Esra Erol'un çağrısına Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden cevap geldi! Bir yıl sonra ailesine kavuşan Meryem ile ilgili müjdeli haber ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Haziran Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.