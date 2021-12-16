16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 16 Aralık Perşembe tek parça izle

Esra Erol 16 Aralık Perşembe tek parça izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2021 16:50
Güncelleme:16.12.2021 19:51
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Aralık 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; sosyal medya fenomeni oldu, karısına çocuklarına rest çekti! Songül ve Muzaffer aylar sonra ilk kez karşı karşıya gelecek! Anne kız birbirine girdi, ortalık karıştı! Meral yeni kararıyla herkesi bir kez daha şoke edecek! Evdeki eşyaları yaktı, sosyal medyadan tanıştığı İhsan’a kaçtı! Tuğba İhsan’ın yanında mı yaşıyor? İddialara ne cevap verecek? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Aralık 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; sosyal medya fenomeni oldu, karısına çocuklarına rest çekti! Songül ve Muzaffer aylar sonra ilk kez karşı karşıya gelecek! Anne kız birbirine girdi, ortalık karıştı! Meral yeni kararıyla herkesi bir kez daha şoke edecek! Evdeki eşyaları yaktı, sosyal medyadan tanıştığı İhsan'a kaçtı! Tuğba İhsan'ın yanında mı yaşıyor? İddialara ne cevap verecek? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 16 ARALIK YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

16 Aralık Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esra Erol 16 Aralık Perşembe tek parça izle
Esra Erol 16 Aralık Perşembe tek parça izle
CANLI İZLE: Esra Erol 15 Aralık Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 15 Aralık Çarşamba
Esra Erol 14 Aralık Salı tek parça izle
Esra Erol 14 Aralık Salı tek parça izle
Esra Erol 13 Aralık Pazartesi
Esra Erol 13 Aralık Pazartesi
Esra Erol 8 Aralık Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 8 Aralık Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 7 Aralık Salı tek parça izle
Esra Erol 7 Aralık Salı tek parça izle
Esra Erol 6 Aralık Pazartesi tekrar izle
Esra Erol 6 Aralık Pazartesi tekrar izle
Esra Erol 3 Aralık Cuma tek parça full izle
Esra Erol 3 Aralık Cuma tek parça full izle
Esra Erol 2 Aralık Perşembe tek parça izle
Esra Erol 2 Aralık Perşembe tek parça izle
Esra Erol 1 Aralık Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 1 Aralık Çarşamba tek parça izle
22 yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi!
22 yıllık hasret Esra Erol'da sona erdi!
Esra Erol 30 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 30 Kasım Salı tek parça izle
Daha Fazla Video Göster