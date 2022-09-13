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Esra Erol 13 Eylül Salı canlı yayın izle

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Giriş: 13.09.2022 16:58
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Eylül 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; 60 yaşındaki Emine 44 yaşındaki Serkan’a aşık oldu, gelinlik giydi düğün yaptı! Emine Serkan’ı mı yoksa 4 oğlunu mu seçecek? Serkan ilk kez canlı yayında konuşacak! Serkan neden eve dönmesi için yalvarıyor? İddialar doğru mu? Serkan ve Yasemin yüzleşmesinde ikinci perde! Görme engelli karısı Samime kendisi gibi görme engelli Raşit’e kaçtı, Yaşar stüdyoda isyan etti! Yaşar karısı Samime ve yanına kaçtığı Raşit’le canlı yayında hesaplaşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Eylül 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; 60 yaşındaki Emine 44 yaşındaki Serkan'a aşık oldu, gelinlik giydi düğün yaptı! Emine Serkan'ı mı yoksa 4 oğlunu mu seçecek? Serkan ilk kez canlı yayında konuşacak! Serkan neden eve dönmesi için yalvarıyor? İddialar doğru mu? Serkan ve Yasemin yüzleşmesinde ikinci perde! Görme engelli karısı Samime kendisi gibi görme engelli Raşit'e kaçtı, Yaşar stüdyoda isyan etti! Yaşar karısı Samime ve yanına kaçtığı Raşit'le canlı yayında hesaplaşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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13 Eylül Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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