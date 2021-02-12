Esra Erol 12 Şubat Cuma tek parça full izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Şubat 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; Hayriye Teyze’ye büyük sürpriz! Karısı Zekiye’ye rest çeken Ömer’in son hamlesi çok konuşulacak! Fatma’nın 18 yıldır göremediği evladını Esra Erol buldu! Peki Zafer stüdyoya gelecek mi? Salih ve Mevla’nı gerçek yüzü dün gece ortaya çıktı! Akılalmaz o anlar! Ahmet ve Şenel’in son kararı ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Şubat 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; Hayriye Teyze'ye büyük sürpriz! Karısı Zekiye'ye rest çeken Ömer'in son hamlesi çok konuşulacak! Fatma'nın 18 yıldır göremediği evladını Esra Erol buldu! Peki Zafer stüdyoya gelecek mi? Salih ve Mevla'nı gerçek yüzü dün gece ortaya çıktı! Akılalmaz o anlar! Ahmet ve Şenel'in son kararı ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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