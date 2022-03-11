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Esra Erol 11 Mart Cuma izle

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Giriş: 11.03.2022 16:55
Güncelleme:11.03.2022 22:48
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Mart 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Yasin Beyi konuşuyor! 5 yıllık yüzleşme, 5 yıllık hesaplaşma daha bitmedi. Yasin Bey karısı Fatma ve kızı Funda ile son kez karşı karşıya geldi. Gözyaşıyla, isyanıyla, kurduğu her cümleyle dikkatleri çeken 19 yaşındaki Emre’nin büyük pişmanlığı! Karısı Zarife Hülya mahallenin sütçüsü Mustafa’yla kaçtı, Muammer isyan etti. Muammer karısı Zarife Hülya ve sütçü Mustafa ile stüdyoda yüzleşti. “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tekrar yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Mart 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor.

11 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Yasin Beyi konuşuyor! 5 yıllık yüzleşme, 5 yıllık hesaplaşma daha bitmedi. Yasin Bey karısı Fatma ve kızı Funda ile son kez karşı karşıya geldi. Gözyaşıyla, isyanıyla, kurduğu her cümleyle dikkatleri çeken 19 yaşındaki Emre'nin büyük pişmanlığı! Karısı Zarife Hülya mahallenin sütçüsü Mustafa'yla kaçtı, Muammer isyan etti. Muammer karısı Zarife Hülya ve sütçü Mustafa ile stüdyoda yüzleşti. "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tekrar yayın izle...

ESRA EROL'DA 11 MART 2022 İZLE

11 Mart Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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