Esra Erol 11 Mart Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Mart 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Yasin Beyi konuşuyor! 5 yıllık yüzleşme, 5 yıllık hesaplaşma daha bitmedi! Yasin Bey karısı Fatma ve kızı Funda ile son kez karşı karşıya gelecek! Gözyaşıyla, isyanıyla, kurduğu her cümleyle dikkatleri çeken 19 yaşındaki Emre’nin büyük pişmanlığı! Karısı Zarife Hülya mahallenin sütçüsü Mustafa’yla kaçtı, Muammer isyan etti! Bugün hesaplaşma vakti! Muammer karısı Zarife Hülya ve sütçü Mustafa ile stüdyoda yüzleşecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Mart 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Yasin Beyi konuşuyor! 5 yıllık yüzleşme, 5 yıllık hesaplaşma daha bitmedi! Yasin Bey karısı Fatma ve kızı Funda ile son kez karşı karşıya gelecek! Gözyaşıyla, isyanıyla, kurduğu her cümleyle dikkatleri çeken 19 yaşındaki Emre'nin büyük pişmanlığı! Karısı Zarife Hülya mahallenin sütçüsü Mustafa'yla kaçtı, Muammer isyan etti! Bugün hesaplaşma vakti! Muammer karısı Zarife Hülya ve sütçü Mustafa ile stüdyoda yüzleşecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

11 Mart Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.