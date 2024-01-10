Esra Erol 10 Ocak Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Ocak 2024 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 26 yıllık baba hasreti, Türk filmlerini aratmayan bir hikaye... Özgür’ün öldü sandığı babasını Esra Erol buldu, 26 yıllık mucize gerçek oldu! Özgür babası ve kardeşine kavuştu, onlar ağladı Türkiye ağladı! Özgür’ü bugün bekleyen büyük sürpriz ne? Ailesinden başka kimlere kavuşacak? Doğan 15 yaşındaki Zilan’ı kaçırdı, herkes annesi ve babaannesini, onlar birbirini suçladı! Babaanne Yüksel neden son anda ortadan kayboldu? Yoksa Zilan’ın yerini biliyor mu? İp uçları kimi, nereyi gösterdi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Ocak 2024 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 26 yıllık baba hasreti, Türk filmlerini aratmayan bir hikaye... Özgür'ün öldü sandığı babasını Esra Erol buldu, 26 yıllık mucize gerçek oldu! Özgür babası ve kardeşine kavuştu, onlar ağladı Türkiye ağladı! Özgür'ü bugün bekleyen büyük sürpriz ne? Ailesinden başka kimlere kavuşacak? Doğan 15 yaşındaki Zilan'ı kaçırdı, herkes annesi ve babaannesini, onlar birbirini suçladı! Babaanne Yüksel neden son anda ortadan kayboldu? Yoksa Zilan'ın yerini biliyor mu? İp uçları kimi, nereyi gösterdi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

10 Ocak Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.