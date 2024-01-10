10 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 10 Ocak Çarşamba canlı yayın izle

Esra Erol 10 Ocak Çarşamba canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.01.2024 17:03
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Ocak 2024 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 26 yıllık baba hasreti, Türk filmlerini aratmayan bir hikaye... Özgür’ün öldü sandığı babasını Esra Erol buldu, 26 yıllık mucize gerçek oldu! Özgür babası ve kardeşine kavuştu, onlar ağladı Türkiye ağladı! Özgür’ü bugün bekleyen büyük sürpriz ne? Ailesinden başka kimlere kavuşacak? Doğan 15 yaşındaki Zilan’ı kaçırdı, herkes annesi ve babaannesini, onlar birbirini suçladı! Babaanne Yüksel neden son anda ortadan kayboldu? Yoksa Zilan’ın yerini biliyor mu? İp uçları kimi, nereyi gösterdi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Ocak 2024 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 26 yıllık baba hasreti, Türk filmlerini aratmayan bir hikaye... Özgür'ün öldü sandığı babasını Esra Erol buldu, 26 yıllık mucize gerçek oldu! Özgür babası ve kardeşine kavuştu, onlar ağladı Türkiye ağladı! Özgür'ü bugün bekleyen büyük sürpriz ne? Ailesinden başka kimlere kavuşacak? Doğan 15 yaşındaki Zilan'ı kaçırdı, herkes annesi ve babaannesini, onlar birbirini suçladı! Babaanne Yüksel neden son anda ortadan kayboldu? Yoksa Zilan'ın yerini biliyor mu? İp uçları kimi, nereyi gösterdi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

10 Ocak Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 10 Ocak Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 10 Ocak Çarşamba
Baba oğulun hasreti Esra Erol’da sona erdi
Baba oğulun hasreti Esra Erol'da sona erdi
Esra Erol 9 Ocak Salı tek parça izle
Esra Erol 9 Ocak Salı tek parça izle
Esra Erol 8 Ocak Pazartesi
Esra Erol 8 Ocak Pazartesi
Esra Erol 5 Ocak Cuma yayın izle
Esra Erol 5 Ocak Cuma yayın izle
CANLI İZLE: Esra Erol 3 Ocak Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 3 Ocak Çarşamba
Esra Erol 2 Ocak Salı
Esra Erol 2 Ocak Salı
Esra Erol 29 Aralık Cuma yayın izle
Esra Erol 29 Aralık Cuma yayın izle
CANLI İZLE: Esra Erol 28 Aralık Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 28 Aralık Perşembe
35 yıl sonra biyolojik ailesine kavuştu
35 yıl sonra biyolojik ailesine kavuştu
Esra Erol 27 Aralık Çarşamba
Esra Erol 27 Aralık Çarşamba
Esra Erol 26 Aralık Salı
Esra Erol 26 Aralık Salı
Daha Fazla Video Göster