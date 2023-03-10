Esra Erol 10 Mart Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Mart 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Dilek tüm gerçekleri itiraf etti, Esra Erol’un yayını ihbar kabul edildi! Emniyet güçleri Nuran için harekete geçti! Dilek’in iddialarının hedefindeki Nuran ile ilgili son dakika gelişmesi! Karı kocanın iddiaları ortalığı karıştırdı! Veli ve Şengül yüzleşmesinde ikinci perde! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Mart 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Dilek tüm gerçekleri itiraf etti, Esra Erol'un yayını ihbar kabul edildi! Emniyet güçleri Nuran için harekete geçti! Dilek'in iddialarının hedefindeki Nuran ile ilgili son dakika gelişmesi! Karı kocanın iddiaları ortalığı karıştırdı! Veli ve Şengül yüzleşmesinde ikinci perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

10 Mart Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.