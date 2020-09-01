Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Eylül 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Eylül Salı günü tek parça yayınlanan programda; kocası başkasıyla düğün yaptı, 30 günlük bebeğiyle yapayalnız kaldı! Elif kocası Tarık’la hesaplaştı! Akılalmaz ihanette karı koca tüm kozlarını paylaşacak! 14 yaşındaki İrem İlter önce sevgilisi Abdul Samet ile ortadan kayboldu, sonra babasının dükkanını soydu! Anne kız aylar sonra ilk kez karşı karşıya gelecek! Karısı Elif doğuma gitti, kendisi aynı gün başkasıyla düğün yaptı! Tarık itiraflarıyla, tavırlarıyla herkesi şoke etti! Evine giren hırsızın karısı Şengül’ün sevgilisi olduğunu öğrenen, karısının bir başkasından dünyaya getirdiği 2 çocuk üzerine yazılan Cihan Beyin büyük isyanı! Eşim çocuğumu pasta almak için evden çıkardı, bir daha haber alamadım diyen Begüm Hanımın haykırışı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Eylül 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Eylül Salı günü tek parça yayınlanan programda; kocası başkasıyla düğün yaptı, 30 günlük bebeğiyle yapayalnız kaldı! Elif kocası Tarık'la canlı yayında hesaplaştı! Akılalmaz ihanette karı koca tüm kozlarını paylaşacak! 14 yaşındaki İrem İlter önce sevgilisi Abdul Samet ile ortadan kayboldu, sonra babasının dükkanını soydu! Anne kız aylar sonra ilk kez karşı karşıya gelecek! Karısı Elif doğuma gitti, kendisi aynı gün başkasıyla düğün yaptı! Tarık itiraflarıyla, tavırlarıyla herkesi şoke etti! Evine giren hırsızın karısı Şengül'ün sevgilisi olduğunu öğrenen, karısının bir başkasından dünyaya getirdiği 2 çocuk üzerine yazılan Cihan Beyin büyük isyanı! Eşim çocuğumu pasta almak için evden çıkardı, bir daha haber alamadım diyen Begüm Hanımın haykırışı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça yayın izle..

ESRA EROL'DA 1 EYLÜL SALI İZLE