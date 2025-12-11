Müge Anlı atv canlı yayın izle! 11 Aralık Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

SAMİ KIRKUŞU'NUN ÖLÜMÜNDE 4 GÖZALTI

Sami Kırkuşu'nun şüpheli ölümünde Antalya'da hareketli dakikalar yaşandı. Müge Anlı'ya ulaşan bir taksi şoförü, olay gecesi Sibel Yılmaz'ın kendi arabasına bindiğini ve "Sevgilim falezlerden kendisini aşağı attı" dediğini açıkladı. Polise gidip ifade veren taksi şoförünün ardından Sibel Yılmaz'ın evine şafak operasyonu yapıldı. Sibel Yılmaz, kızı Seyhan, kız kardeşi ve eniştesi polisler tarafından gözaltına alınarak sorgularının yapılması için emniyete götürüldü.

Canlı yayına bağlanan taksi şoförü olay gününü çok iyi hatırladığını söyleyerek, "Sibel Hanım çok stresliydi, sevgilim gözümün önünde atladı" dediğini anlattı. Sibel Yılmaz'a ilk olarak polise gitmesini teklif ettiğini söyleyen taksi şoförü, "Kızıyla 10 dakika telefonda konuştu" dedi.

Sibel Yılmaz hakkında canlı yayında gelen iddialar arasına bir yenisi daha eklendi. Sibel Yılmaz'ın en son evlendiği eşinin de ani kalp krizi nedeniyle öldüğünü söyleyen izleyici, "Sibel'in ilk eşinin ölümünü de şüpheli buluyorum" dedi. Sibel Yılmaz'ın ölen eşinin hala maaşını aldığını söyleyen izleyici, "Devletten yüklü bir para almak için çok uğraştı" dedi.

Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlunun ölümünde şüphe oklarının yöneldiği ilk isim olan Mustafa Uzun, anne ve oğluyla birlikte kilometrelerce yürüdüğünü öne sürmüştü. Yaklaşık 10 km yürüdüklerini söyleyen Mustafa Uzun, bu durumu kanıtlamak için Müge Anlı ekibiyle birlikte 20 km yol yürüdü.

Bayram Helvacı'nın eşine şiddet uyguladığı iddiaları tekrar gündeme geldi. Komşularının şahit olduğunu kavgayı anlatan Bayram Helvacı, "Eşimi yanlışlıkla ittiğim için kolu kırıldı" dedi. Tartışmaların gölgesindeki evde 5 yaşındaki oğlunun hatıralarını gösteren Bayram Helvacı duygu dolu anlar yaşadı.