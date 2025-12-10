Müge Anlı sıcak gelişmeyi açıkladı: Sami Kırkuşu’nun ölümünde 4 gözaltı!

"SEVGİLİM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ATLADI"

Olay akşamına şahitlik eden taksici, Müge Anlı'ya bağlanarak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsmini vermek istemeyen taksici, olay gecesi Sibel Yılmaz'ı aracına aldığını belirterek, Yılmaz'ın son derece gergin ve panik halinde olduğunu söyledi.

Canlı yayında yaptığı açıklamada taksici, "Taksiye bindiğinde çok gergindi. Ne olduğunu sordum. Bana, 'Sevgilim gözümün önünde atladı' dedi" ifadelerini kullandı.

"POLİSE GİTMESİ İÇİN ÇOK ÇABALADIM"

Taksici kadın, yaşananların ardından Sibel Yılmaz'ı polise götürmek için ısrar ettiğini ancak sonuç alamadığını da anlattı. "Onu defalarca polise gitmeye ikna etmeye çalıştım. Ama kabul etmedi, eve gitmek istedi" dedi.

Kaynak: ATV