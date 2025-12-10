Müge Anlı sıcak gelişmeyi açıkladı: Sami Kırkuşu'nun ölümünde 4 gözaltı!
44 yaşındaki Sami Kırkuşu’nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın yayınına bağlanan görgü şahidi, çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken sevgili Sibel Yılmaz’la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine Antalya'da düzenlenen şafak operasyonuyla dört kişi gözaltına alındı.
Antalya'da 30 metrelik falezler bölgesinde, 44 yaşındaki Sami Kırkuşu'nun cansız bedeni bulundu. Talihsiz adamın bedeni, oltayla balık tutmak için falezlerden aşağı inen vatandaşlar tarafından kayalık alanda fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zorlu arazi koşulları nedeniyle ekipler, Kırkuşu'nun cansız bedenini sedyeye bağlayarak yukarı çekti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Yetkililer, 44 yaşındaki dört çocuk babası Sami Kırkuşu'nun ölümünü şüpheli olarak değerlendirirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kırkuşu'nun falezlerden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.
Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da ele alınmaya başlandı.
GÜNLER SONRA İLK KEZ OLAY YERİNDE!
Sami Kırkuşu'nun eşi Cemile Kırkuşu, kocasının 20 yıl önce ilişki yaşadığı Sibel Yılmaz ile yeniden görüştüğünü ve bu ilişkinin ölümle bağlantılı olabileceğini iddia etti.
Sami Kırkuşu'nu son gören sevgilisi Sibel Yılmaz'ın anlatımları eksik kalan parçayı tamamlamaya yetmiyordu. Yayınımızın ardından akıllarda kalan sorulara yanıt aramak üzere Sibel Yılmaz ile birlikte olay yerindeydik. Olay günü Sami Kırkuşu ile romantik yürümelerinden bahseden Sibel Yılmaz, bu kez buluştukları vakit aralığını hatırlayamadı.
ANTALYA'DA ŞAFAK OPERASYONU
Antalya'da falezlerde ölü bulunan 44 yaşındaki Sami Kırkuşu'nun cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesi güçlenirken, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında olayla ilgili çok sıcak bir gelişme paylaşıldı.
Müge Anlı'nın açıkladığına göre, Sami Kırkuşu'nun ölümünün yaşandığı gün Sibel Yılmaz'ın korsan taksi uygulaması üzerinden çağırdığı taksici, programa ulaştı. Taksicinin verdiği bilgiler, olay gecesine dair soruşturmanın seyrini değiştirdi.
Bu gelişme sonrası emniyet güçleri harekete geçti. Sibel Yılmaz, kızı Seyhan, kız kardeşi ve eniştesiyle birlikte, gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
"SEVGİLİM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ATLADI"
Olay akşamına şahitlik eden taksici, Müge Anlı'ya bağlanarak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsmini vermek istemeyen taksici, olay gecesi Sibel Yılmaz'ı aracına aldığını belirterek, Yılmaz'ın son derece gergin ve panik halinde olduğunu söyledi.
Canlı yayında yaptığı açıklamada taksici, "Taksiye bindiğinde çok gergindi. Ne olduğunu sordum. Bana, 'Sevgilim gözümün önünde atladı' dedi" ifadelerini kullandı.
"POLİSE GİTMESİ İÇİN ÇOK ÇABALADIM"
Taksici kadın, yaşananların ardından Sibel Yılmaz'ı polise götürmek için ısrar ettiğini ancak sonuç alamadığını da anlattı. "Onu defalarca polise gitmeye ikna etmeye çalıştım. Ama kabul etmedi, eve gitmek istedi" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 Aralık TV yayın akışı: Kuruluş Orhan kadrosuna kimler katıldı, yeni bölüm bugün mü?
- Günde 8.000 adım mı, 7 saat uyku mu? Yeni araştırma kuralları değiştirdi
- Anlık altın fiyatları: 10 Aralık gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, ata…
- Emekliye 4'lü zam formülü: SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye en düşük 19.243 TL! İşte maaş tablosu
- The Game Awards 2025 ne zaman başlayacak? Yayın saati ve adaylar...
- Donuyoruz! 7 ilde kar başladı, Meteoroloji’den kritik uyarı: Şiddetli yağmur, don...
- 10-11 Aralık okullarda kar tatili var mı? Valilik son dakika: Hakkari, Van...
- Sığmıyor derdine son! Evinizin en küçük odası bile genişleyecek: İşte o dekorasyon sırları
- Mandalinaların ömrünü uzatan sır! O detayı kimse bilmiyor: Hemen uygulayın
- Oyuncu Murat Cemcir hastaneden taburcu oldu! İşte tüm detaylar
- Resmen tescillendi! Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu: Türkiye ilk 10’da
- ŞOK 10-16 Aralık indirim listesi açıklandı! Aktüel ürünler ve yeni kampanyalar