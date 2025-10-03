Müge Anlı ATV canlı yayın: 3 Ekim 2025 müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

Malatya'da üfürükçü operasyonu...

Malatya Cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinde yürütülen operasyonda tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

Şaban Ataş cinayeti davasında karar

Muğla'dan 22 Mart'ta sırra kadem basan Şaban Ataş'ın öldürüldüğü düşünülüyordu. Boşanmasıan rağmen aynı evi paylaştığı ve yakın arkadaşı şüphelerin odağındaydı. Emine Karabulut cinayeti iritaf etti ama sevgilisi kabul etmemişti. Stüdyodan gözaltına alınan eski eşe ve onun sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Sefa Soyalp yaşıyor iddiasında bulundu!

2018 yılında 22 yaşındayken İstanbul'dan sırra kadem basan Sefa Soyalp'ın kaybı araştırılmaya devam ediyor. Sefa'nın babası şüphe oklarının hedefindeydi. Baba, oğlunun yaşadığını öne sürdü.

3 kayıp birden Müge Anlı'da aranıyor!

8 yaşındaki Doğukan Can ile 11 yaşındaki Ayaza Karakaş ve 65 yaşındaki Necim Ayıncez, Müge Anlı'da aranıyor!