Belediye imkanlarıyla mitinge yargı freni! Yavaş mercek altında

Sabah'ın haberine göre; 11 Mayıs 2023'teki Çankırı mitinginde ise sahne ve ses düzeninin bizzat ABB envanterine kayıtlı olduğu ve kurulumun belediye personeli tarafından yapıldığı belirlendi. Çankırı mitingi, incelemelerde en dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Mitingde tüm teknik düzeneklerin ABB ekipleri tarafından hazırlandığı, ses sisteminin ABB'ye ait olduğu ve belediye personelinin görev yaptığı saptandı. Ankaralılar hizmet beklerken, Yavaş'ın mesaisini ve belediye bütçesini kendi adaylığı için harcaması "görevi kötüye kullanma" suçlamasının temelini oluşturdu.

