Müge Anlı'da aranıyordu! Necim Ayıncez'in acı sonu!
28 Eylü'de ortadan kaybolan 3 çocuk babası Necim Ayıncez’in ailesi, soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında almıştı. Ancak, yaşlı adamdan acı haber geldi. Anlı, bugünkü yayınında Ayıncez'in dere yatağında ölü bulunduğunu açıkladı.
Aydın'ın Söke ilçesinde 5 gündür kayıp olan 66 yaşındaki Necim Ayıncez'ten acı haber geldi. Üç çocuk babası Ayıncez'in ailesi, kaybolmasının ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu.
DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU!
Ayıncez'in çocukları, babalarının hayatta olmadığını düşündüklerini ifade ederek "Ölümünü kabullendik ama bari bir mezarı olsun" demişti.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Anlı, 5 gündür kayıp olarak aranan 66 yaşındaki Necip Ayıncez'in dere yatağında ölü olarak bulunduğunu duyurdu. Ayıncez'in 40 gün önce de kız kardeşinin vefat ettiği öğrenildi.
MAHALLE SAKİNLERİ KONUŞTU
Ayıncez, şüpheli ölümüyle ardında birçok soru işareti bıraktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuşan Güzeltepe sakinleri, olay yerindeki detaylara dikkat çekerek "Bütün telleri aşıp nasıl aşağı inecek? Düşmüş olsa muhakkak kayanın birine kafasını vurur ve kan olur" dedi.