Yaşam

Müge Anlı'da aranıyordu! Necim Ayıncez'in acı sonu!

28 Eylü'de ortadan kaybolan 3 çocuk babası Necim Ayıncez’in ailesi, soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında almıştı. Ancak, yaşlı adamdan acı haber geldi. Anlı, bugünkü yayınında Ayıncez'in dere yatağında ölü bulunduğunu açıkladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Müge Anlı'da aranıyordu! Necim Ayıncez'in acı sonu!

Aydın'ın Söke ilçesinde 5 gündür kayıp olan 66 yaşındaki Necim Ayıncez'ten acı haber geldi. Üç çocuk babası Ayıncez'in ailesi, kaybolmasının ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU!

Ayıncez'in çocukları, babalarının hayatta olmadığını düşündüklerini ifade ederek "Ölümünü kabullendik ama bari bir mezarı olsun" demişti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Anlı, 5 gündür kayıp olarak aranan 66 yaşındaki Necip Ayıncez'in dere yatağında ölü olarak bulunduğunu duyurdu. Ayıncez'in 40 gün önce de kız kardeşinin vefat ettiği öğrenildi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

MAHALLE SAKİNLERİ KONUŞTU

Ayıncez, şüpheli ölümüyle ardında birçok soru işareti bıraktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuşan Güzeltepe sakinleri, olay yerindeki detaylara dikkat çekerek "Bütün telleri aşıp nasıl aşağı inecek? Düşmüş olsa muhakkak kayanın birine kafasını vurur ve kan olur" dedi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Olay yerinde Ayıncez'in terliklerini bulan yakınları, "Ekipler, köpeklerle beraber buraları aradı" diyerek cesedin program sonrası oraya bırakılma ihtimaline dikkat çekti.

Ayıncez'in oğlu ise aynı bölgeyi daha önce üç kez aradığını belirterek "Didik didik aradım, o terliği görmem lazımdı. Farklı farklı insanlarla üç kez aradım" dedi.

Ayıncez'in ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV