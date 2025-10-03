Müge Anlı'da aranıyordu! Necim Ayıncez'in acı sonu!

Giriş Tarihi: 03.10.2025 10:47

Aydın 'ın Söke ilçesinde 5 gündür kayıp olan 66 yaşındaki Necim Ayıncez 'ten acı haber geldi. Üç çocuk babası Ayıncez'in ailesi, kaybolmasının ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu.

DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU!

Ayıncez'in çocukları, babalarının hayatta olmadığını düşündüklerini ifade ederek "Ölümünü kabullendik ama bari bir mezarı olsun" demişti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Anlı, 5 gündür kayıp olarak aranan 66 yaşındaki Necip Ayıncez'in dere yatağında ölü olarak bulunduğunu duyurdu. Ayıncez'in 40 gün önce de kız kardeşinin vefat ettiği öğrenildi.

Kaynak: ATV