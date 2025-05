Sustalı Ceylan’da Ceylan çırpındıkça dibe çekilir!

Kaynak: ATV

6.Bölüm Özeti:

Evine dönen Yusuf, ondan çalınan çocukluğu ile yüzleşirken; hem eski hayatı hem de bulaştığı karanlık dünya ile etrafı sarılmış haldeki Ceylan ise oğlunu alıp her şeyi, herkesi geri bırakarak kaçıp kurtulmaya çabalar. Çırpındıkça dibe çekilir sanki.



Ferhat her an biraz daha derinden hissettiği yakınlık ile yükünü hafifletmeye, onu başka bir hayatın mümkün olabileceğine inandırmaya çalışsa da nafile! Geçmişin yaralarıyla aşka kapılarını kapatan Ceylan'ın duvarlarını yıkamaz.