08 Mayıs 2025, Perşembe
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Sustalı Ceylan'da Ceylan çırpındıkça dibe çekilir!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 13:51
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Sustalı Ceylan’da Ceylan çırpındıkça dibe çekilir!

Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyan Sustalı Ceylan altıncı bölümüyle 9 Mayıs Cuma akşamı atv’de.

Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün başrolünde olduğu Sustalı Ceylan dizisinin yeni bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

6.Bölüm Özeti:

Evine dönen Yusuf, ondan çalınan çocukluğu ile yüzleşirken; hem eski hayatı hem de bulaştığı karanlık dünya ile etrafı sarılmış haldeki Ceylan ise oğlunu alıp her şeyi, herkesi geri bırakarak kaçıp kurtulmaya çabalar. Çırpındıkça dibe çekilir sanki.

Ferhat her an biraz daha derinden hissettiği yakınlık ile yükünü hafifletmeye, onu başka bir hayatın mümkün olabileceğine inandırmaya çalışsa da nafile! Geçmişin yaralarıyla aşka kapılarını kapatan Ceylan'ın duvarlarını yıkamaz.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Necmi'nin yaptığı yasa dışı altın işini öğrenmesiyle, yeni bir ateşin tam ortasında bulur Ceylan kendini. Necmi, eline geçen kozu sonuna kadar kullanıp para uğruna gerekirse gözünü dahi kırpmadan Ceylan ve Yusuf'un hayatını cehenneme çevirmeye hazırdır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Oyuncular : Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber), Cezmi Baskın (Veysi), Seda Türkmen (Dilara), Evrim Doğan (Fahriye), Gül Onat (Gülsima), Melisa Berberoğlu (Devrim), Hülya Aydın (Şükran), Hakan Atalay (Selim), Dilara Sümbül (Nur), Hasan Küçükçetin (Necmi), Taha Bora Elkoca (Cevahir), Doruk Günaydın (Yusuf), Murat Şahan (Emin), Hilmi Ahıska (Zafo), Soner Türker (Cengizhan), Duygu Kum (Şelale), Doğukan Çevik (Özgür).

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