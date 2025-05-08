Sustalı Ceylan'da Ceylan çırpındıkça dibe çekilir!
Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyan Sustalı Ceylan altıncı bölümüyle 9 Mayıs Cuma akşamı atv’de.
Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün başrolünde olduğu Sustalı Ceylan dizisinin yeni bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı.
6.Bölüm Özeti:
Evine dönen Yusuf, ondan çalınan çocukluğu ile yüzleşirken; hem eski hayatı hem de bulaştığı karanlık dünya ile etrafı sarılmış haldeki Ceylan ise oğlunu alıp her şeyi, herkesi geri bırakarak kaçıp kurtulmaya çabalar. Çırpındıkça dibe çekilir sanki.
Ferhat her an biraz daha derinden hissettiği yakınlık ile yükünü hafifletmeye, onu başka bir hayatın mümkün olabileceğine inandırmaya çalışsa da nafile! Geçmişin yaralarıyla aşka kapılarını kapatan Ceylan'ın duvarlarını yıkamaz.
Necmi'nin yaptığı yasa dışı altın işini öğrenmesiyle, yeni bir ateşin tam ortasında bulur Ceylan kendini. Necmi, eline geçen kozu sonuna kadar kullanıp para uğruna gerekirse gözünü dahi kırpmadan Ceylan ve Yusuf'un hayatını cehenneme çevirmeye hazırdır.
Oyuncular : Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber), Cezmi Baskın (Veysi), Seda Türkmen (Dilara), Evrim Doğan (Fahriye), Gül Onat (Gülsima), Melisa Berberoğlu (Devrim), Hülya Aydın (Şükran), Hakan Atalay (Selim), Dilara Sümbül (Nur), Hasan Küçükçetin (Necmi), Taha Bora Elkoca (Cevahir), Doruk Günaydın (Yusuf), Murat Şahan (Emin), Hilmi Ahıska (Zafo), Soner Türker (Cengizhan), Duygu Kum (Şelale), Doğukan Çevik (Özgür).
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 8 Mayıs Maç Takvimi | Hangi maç saat kaçta, nerede yayınlanacak?
- Adeta para mıknatısı gibiler! İşte astrologlara göre en şanslı 3 burç kim
- Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı ne zaman? 8500 personel alımı şartları neler? Mühendis, Orman yangın işçisi...
- Türkiye'nin incisi: Yazın bile sakin kalabilen o efsane plaj sizi çağırıyor
- Justin Timberlake İstanbul konseri 2025 tarihi | Justin Timberlake Türkiye konser biletleri satışa çıktı mı?
- Mali müşavirlere yeşil pasaport mu verilecek? Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! Yeşil pasaport nedir?
- SGK erken emeklilik şartları sil baştan değişti! İşte 47-48-49-50-51 yaşa avantajlı liste
- 2025 DGS başvuruları başladı mı? ÖSYM DGS sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru koşulları ve detaylar
- Tarım Kredi'de mayıs indirimleri başladı! Ayçiçek yağı 69,90 TL, Dana kasap köfte 155 TL'den satışta
- AGS başvuruları başladı! 2025 MEB AGS sınavı ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ÖSYM AGS başvuru ücreti ne kadar?
- VGM 78 sözleşmeli personel alımı ekranı 2025 | Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler?
- UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? PSG - Inter final maçı hangi tarihte, nerede oynanacak?