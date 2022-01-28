Türkiye Uzay Ajansı (TUA) hakkında çıkan haberlere flaş yanıt: Yıpratma çabası

"KURUMLAR ARASI NAKİL YOLUYLA YAPILAN BİR GÖREVLENDİRME"



TUA, uzay çalışmalarının yanında bir devlet kurumu olarak idari ve bürokratik işlerin de yürütüldüğü bir kurumdur. İlgili göreve atanan personelimiz, 1990 yılından bu yana memuriyeti devam eden bir bürokrattır. Personelimiz teknik değil idari işlerin takibinde görevlidir.

Ayrıca atama, haberlerde yansıtılmaya çalışıldığı gibi açıktan ve istisnai bir atama değil, kurumlar arası nakil yoluyla yapılan bir görevlendirmedir.

"YIPRATMA ÇABASI..."

İdari bir görev üzerinden kurumumuzu yıpratmaya çalışan art niyetli yayınları kamuoyunun takdirine sunuyoruz."