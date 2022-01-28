28 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Türkiye Uzay Ajansı (TUA) hakkında çıkan haberlere flaş yanıt: Yıpratma çabası

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) hakkında çıkan haberlere flaş yanıt: Yıpratma çabası

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
ABONE OL
Türkiye Uzay Ajansı TUA hakkında çıkan haberlere flaş yanıt: Yıpratma çabası

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, İlyas Haliloğlu'nun mezuniyeti ilişkilendirilerek TUA Başkanlık Müşavirliği görevine getirilmesine yönelik haberlerdeki kasıtlı söylemlere kurumun sosyal medya hesabından yanıt verdi.

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Başkanlık Müşavirliği görevine getirilen İlyas Haliloğlu hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

"KASAIT İFADELERE YER VERİLDİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün bazı medya organlarında yer alan İlyas Haliloğlu'nun TUA Başkanlık Müşavirliği görevine getirilmesine ilişkin haberlerde kasıtlı ifadelere yer verildiğine şahit oldum.

"KURUMLAR ARASI NAKİL YOLUYLA YAPILAN BİR GÖREVLENDİRME"

TUA, uzay çalışmalarının yanında bir devlet kurumu olarak idari ve bürokratik işlerin de yürütüldüğü bir kurumdur. İlgili göreve atanan personelimiz, 1990 yılından bu yana memuriyeti devam eden bir bürokrattır. Personelimiz teknik değil idari işlerin takibinde görevlidir.

Ayrıca atama, haberlerde yansıtılmaya çalışıldığı gibi açıktan ve istisnai bir atama değil, kurumlar arası nakil yoluyla yapılan bir görevlendirmedir.

"YIPRATMA ÇABASI..."

İdari bir görev üzerinden kurumumuzu yıpratmaya çalışan art niyetli yayınları kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

TUA’dan dev bütçe iddialarına yanıt TUA'DAN "DEV BÜTÇE" İDDİALARINA YANIT
TUA’dan dev bütçe iddialarına yanıt

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA